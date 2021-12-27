62-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за незаконное хранение марихуаны
Прокуратурой Назрановского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее дважды судимого 62-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.
По версии дознания, злоумышленник, в ноябре уходящего года, для личного употребления незаконно приобрел и хранил при себе «марихуану», общей массой более 48 грамм, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Наркотическое средство было обнаружено и изъято правоохранителями в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в сельском поселении Кантышево.
Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.