Наркотики

62-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за незаконное хранение марихуаны

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Прокуратурой Назрановского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее дважды судимого 62-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

По версии дознания, злоумышленник, в ноябре уходящего года, для личного употребления незаконно приобрел и хранил при себе «марихуану», общей массой более 48 грамм, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Наркотическое средство было обнаружено и изъято правоохранителями в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в сельском поселении Кантышево.

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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