Как отмечается в пресс-релизе, направленном газете «Ингушетия», больше половины работающих жителей республики и СКФО (62%) хотели бы получать зарплату как обычно принято — 2 раза в месяц, еще 9% считают, что достаточно выплачивать заработанное один раз в месяц.

Однако, 15% сотрудников хотели бы, чтобы им выплачивали зарплату гораздо чаще: 12% — каждую неделю и 3% — каждый день. В среднем по России 18% сотрудников проголосовали «за» более частые (еженедельные и ежедневные) выплаты.

В профессиональном разрезе, чаще всего получать зарплату каждую неделю хотели бы специалисты из сфер «Консультирование» (29%), «Искусство, развлечение, масс-медиа» (25%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (22%). Меньше всего таких среди юристов (9%) и управленцев (10%).

Напомним, по результатам проведенного ранее Службой исследований hh.ru опроса, 29% работающих жителей Ингушетии и СКФО признались, что тратят основную часть своей зарплаты за неделю. В среднем по России основную часть зарплаты в первую неделю тратят 21% сотрудников.

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