Нацпроекты

6,5 млрд рублей планируется направить на реализацию нацпроектов в Ингушетии в 2023 году

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6,5 млрд рублей планируется направить на реализацию 12 нацпроектов в Ингушетии в 2023 году. В настоящее время общий объем средств по подписанным соглашениям составляет 4,8 млрд руб.

Как сообщил на встрече с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым руководитель управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов, планируется реализовать 45 региональных проектов.

В их числе: 10 объектов дорожной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», развитие малого и среднего бизнеса, 6 региональных проектов по линии Минобразования («Демография» и «Образование»), строительство ряда ДК и капремонт здания Государственного музея изобразительных искусств («Культура»), реализация подпрограммы «Информационное общество» государственной программы «Развитие транспорта, энергетики и связи», а также регионального проекта «Спорт — норма жизни».

Республиканское экологическое ведомство в этом году реализует два проекта — «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов» («Экология»), а в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» региону выделено более 184 млн рублей — на приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей и другие мероприятия.

«Необходимо просчитать все риски и поработать над тем, чтобы минимизировать их. Мы не можем допустить срыва сроков исполнения мероприятий по реализации нацпроектов. Все выделяемые республике средства должны быть своевременно освоены. Это стратегически важные задачи и контроль здесь должен быть самым строгим», — заявил Калиматов, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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