66 лет назад была восстановлена ЧИАССР, упраздненная после депортации ингушей и чеченцев

Для незаконно высланных народов автономии это был долгожданный день. После долгих 13 лет бесправного проживания они могли наконец вернуться на свою родину.

При этом, ЧИАССР была восстановлена не в тех границах, которые были при упразднении. В частности, не был возвращен Пригородный район, где в подавляющем большинстве проживали ингуши, он остался в составе Северной Осетии.

Напомним, ЧИАССР была ликвидирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года, но Закон «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР» был утвержден Верховным Советом РСФСР только лишь 25 июля 1946 года. На части бывшей автономной республики была образована Грозненская область, другие территории переданы в состав соседних республик.

Ингуши и чеченцы фактически были вычеркнуты из списка народов СССР, и делалось все, чтобы стереть память о них: уничтожались редкие рукописи, книги и архивы, записи фольклорных текстов, любая литература и периодические издания с упоминаниями народов, взрывались многовековые башни в горной Ингушетии.

После смерти Сталина и расстрела Берии партийные и государственные органы Советского Союза приняли ряд мер, направленных на последовательное восстановление законности и преодоление тяжелых последствий репрессивной политики государства. Но только 26 апреля 1991 года был принят исторический Закон «О реабилитации репрессированных народов», который так и не реализован.

4 июня 1992 года Верховным Советом Российской Федерации был принят закон об образовании Ингушской Республики в составе России.