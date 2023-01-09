66 лет назад была восстановлена ЧИАССР, упраздненная после депортации ингушей и чеченцев
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года была восстановлена Чечено-Ингушская АССР, упраздненная после депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Киргизию 23 февраля 1944 года.
Для незаконно высланных народов автономии это был долгожданный день. После долгих 13 лет бесправного проживания они могли наконец вернуться на свою родину.
При этом, ЧИАССР была восстановлена не в тех границах, которые были при упразднении. В частности, не был возвращен Пригородный район, где в подавляющем большинстве проживали ингуши, он остался в составе Северной Осетии.
Напомним, ЧИАССР была ликвидирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года, но Закон «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР» был утвержден Верховным Советом РСФСР только лишь 25 июля 1946 года. На части бывшей автономной республики была образована Грозненская область, другие территории переданы в состав соседних республик.
Ингуши и чеченцы фактически были вычеркнуты из списка народов СССР, и делалось все, чтобы стереть память о них: уничтожались редкие рукописи, книги и архивы, записи фольклорных текстов, любая литература и периодические издания с упоминаниями народов, взрывались многовековые башни в горной Ингушетии.
После смерти Сталина и расстрела Берии партийные и государственные органы Советского Союза приняли ряд мер, направленных на последовательное восстановление законности и преодоление тяжелых последствий репрессивной политики государства. Но только 26 апреля 1991 года был принят исторический Закон «О реабилитации репрессированных народов», который так и не реализован.
4 июня 1992 года Верховным Советом Российской Федерации был принят закон об образовании Ингушской Республики в составе России.