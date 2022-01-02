66 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки

На 2 января текущего года всего в регионе выявлено 28 796 случаев Covid-19 (+66 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Выздоровело — 26 888 (+74 за сутки).

В России за прошедшие сутки подтверждено 18 233 случая Covid-19 в 84 регионах. Нарастающим итогом всего зарегистрировано 10 537 966 случаев коронавирусной инфекции.

За весь период по стране умерло 310 518 человек, выписано по выздоровлении — 9 524 039.