67 жителям города Сунжи Ингушетии незаконно выделили земельные участки под ИЖС
Прокуратурой установлено, что администрацией города Сунжа Ингушетии в 2019 году выделено 67 земельных участков гражданам, как признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Между тем, проверкой надзорного ведомства установлено, что ни один человек из указанных лиц не состоял на соответствующем учете в администрации города, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В действиях должностных лиц администрации муниципалитета усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).
В связи с чем, прокуратурой в следственный отдел по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии направлен материал проверки, для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц в соответствии с п.2 ст.37 УПК России.
Рассмотрение материала находится на контроле прокурора Сунженского района.