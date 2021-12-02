67 жителям города Сунжи Ингушетии незаконно выделили земельные участки под ИЖС

Между тем, проверкой надзорного ведомства установлено, что ни один человек из указанных лиц не состоял на соответствующем учете в администрации города, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В действиях должностных лиц администрации муниципалитета усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

В связи с чем, прокуратурой в следственный отдел по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии направлен материал проверки, для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц в соответствии с п.2 ст.37 УПК России.

Рассмотрение материала находится на контроле прокурора Сунженского района.