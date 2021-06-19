68% анкетированных жителей Ингушетии положительно оценили качество предоставленных медицинских услуг

Об этом было сообщено на заседании координационного совета по защите прав застрахованных лиц под председательством вице-премьера Марьям Амриевой.

Отмечалось, что в территориальном ФОМС, в пунктах выдачи полисов от жителей республики за первые три месяца текущего года принято 4255 заявлений о выборе страховой медицинской организации. По ним выдано 4077 временных свидетельств и в последующем — 3796 полисов.

В отчетном периоде проводилась работа по контролю объемов, сроков и качества лечения граждан и защите их прав. По 23010 случаям проведено 14109 медико-экономических экспертиз и 8901 проверка качества медицинской помощи. В проведении контроля принимали участие 39 врачей-экспертов, в том числе 6 штатных врачей-экспертов, 33 внештатных специалиста из территориального реестра экспертов качества медицинской помощи.

В консультативно-диспетчерский центр за рассматриваемый промежуток времени поступило 446 обращений граждан, из них 349 устных, 89 письменных и 8 — через Интернет. Основная доля относится к вопросам получения полиса, на втором месте — защита прав застрахованных лиц.

Далее идут сообщения, связанные с оказанием медпомощи, порядком прохождения профилактических мероприятий, выездом на лечение за пределы республики, возмещением денежных средств, затраченных на приобретение лекарств и медицинских изделий в период нахождения на стационарном лечении.

По всем заявлениям застрахованным лицам даны необходимые разъяснения и консультации. Акты экспертиз и письма с предложениями, направленными на восстановление прав граждан по результатам рассмотрения обращений, доведены до сведения главных врачей медицинских организаций, отмечается в релизе пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.