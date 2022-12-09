7 медалей завоевали ингушские спортсмены на турнире по тхэквондо «Кубок Эльбруса»

На днях на арене универсального спортивного комплекса «Гладиатор» в столице КБР проходил Всероссийский турнир класса «А» по тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса», в котором приняли участие более 500 юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также взрослых спортсменов более чем из 20 регионов РФ и Армении.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, республику представляли 10 человек, 7 из которых заняли призовые места.

Так, первые места завоевали Хидиров Абубакар, Эсмурзиев Адам. «Серебро» досталось Муталиеву Малику, Шанхоеву Алихану. На третью ступеньку пьедестала поднялись Циздоев Мансур, Цуров Микаил, Тимурзиев Дамир. Тренируют ребят Комурзоев Ахмед, Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Камурзоев Абдуллах-Усама.