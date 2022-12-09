Тхэквондо

7 медалей завоевали ингушские спортсмены на турнире по тхэквондо «Кубок Эльбруса»

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Ингушские спортсмены успешно выступили на межрегиональном турнире по тхэквондо «Кубок Эльбруса» среди мальчиков и девочек 2011-2012 годов рождения в Нальчике.

На днях на арене универсального спортивного комплекса «Гладиатор» в столице КБР проходил Всероссийский турнир класса «А» по тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса», в котором приняли участие более 500 юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также взрослых спортсменов более чем из 20 регионов РФ и Армении.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, республику представляли 10 человек, 7 из которых заняли призовые места.

Так, первые места завоевали Хидиров Абубакар, Эсмурзиев Адам. «Серебро» досталось Муталиеву Малику, Шанхоеву Алихану. На третью ступеньку пьедестала поднялись Циздоев Мансур, Цуров Микаил, Тимурзиев Дамир. Тренируют ребят Комурзоев Ахмед, Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Камурзоев Абдуллах-Усама.

 

 

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