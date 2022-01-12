Коронавирус

72 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки

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На 12 января в Ингушетии проведено 616 166 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 457 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+72 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего — 487 человек, выздоровело — 27 576 пациентов (+75 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.

248 человек госпитализировано, 117 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

1146 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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