72 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
На 12 января в Ингушетии проведено 616 166 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 457 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+72 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло всего — 487 человек, выздоровело — 27 576 пациентов (+75 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.
248 человек госпитализировано, 117 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.
1146 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.