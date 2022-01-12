72 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки

Умерло всего — 487 человек, выздоровело — 27 576 пациентов (+75 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.

248 человек госпитализировано, 117 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

1146 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.