75 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

За прошедшие сутки в регионе умер один пациент с коронавирусом, за весь период — 492 человека. Выздоровело 27 999 пациентов (+98 за сутки).

226 человек госпитализировано, 126 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1161 житель республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.