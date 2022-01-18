Коронавирус

75 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

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На 18 января в Ингушетии проведено 625 729 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 878 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+75 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

 

За прошедшие сутки в регионе умер один пациент с коронавирусом, за весь период — 492 человека. Выздоровело 27 999 пациентов (+98 за сутки).

226 человек госпитализировано, 126 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1161 житель республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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