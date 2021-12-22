75 специалистов «Ингушэнерго» наградили в День энергетика

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании, за добросовестный труд, ответственность и преданность профессии руководитель предприятия Ислам Гандалоев вручил 75 специалистам отраслевые, ведомственные, корпоративные и региональные награды — Благодарности министерства энергетики России, почетные грамоты и благодарности Главы республики, правительства региона, ПАО «Россети», ПАО «Россети Северный Кавказ», Объединения работодателей электроэнергетики «Ассоциация ЭРА России», филиала «Ингушэнерго», отметив при этом их высокие профессиональные компетенции, нацеленность на результат и готовность к решению самых сложных задач.

«Благодарю каждого за службу: вы достойно прошли сложный год, ни разу не изменив основополагающему принципу отрасли — работать, чтобы другим было светло. Наступающий год не будет проще. Нам предстоит решить целый ряд серьезных задач, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения республики. Я уверен, что каждому из вас, небезразлична судьба нашей земли. А значит, мы должны еще усерднее претворять в жизнь проекты, которые откроют новые перспективы развития для Ингушетии, долгие годы будут служить людям», — подчеркнул Ислам Гандалоев.

Напомним, ежегодно 22 декабря в России отмечается День энергетика. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1920 году открылся VIII Всероссийский съезд Советов, который принял Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

Впервые этот профессиональный праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР в 1966 году. В 1988 году он был перенесен на третье воскресенье декабря, что вызвало массовое непонимание и игнорирование среди энергетиков. В 2015 году по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и профсоюза постановлением правительства окончательно установлена дата профессионального праздника — 22 декабря.