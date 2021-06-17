77 представителям различных сфер деятельности Ингушетии вручили государственные награды

«Хочу подчеркнуть, что главным богатством республики, ее славой и гордостью всегда были и будут люди — те, кто честно и добросовестно делают свою работу, своим кропотливым, ежедневным трудом способствуют становлению Ингушетии. Среди них работники образования, здравоохранения, культуры и искусства. Награды вручаются научным работникам, представителям органов государственной власти, общественным деятелям», — сказал, открывая мероприятие, Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Первыми награжденными сегодня стали по сложившейся в последние два года традиции борцы с Covid-19. В их числе шесть сотрудников республиканского центра гигиены и эпидемиологии, ставших кавалерами учрежденного в 2020 году Президентом России Ордена Пирогова.

Признания вклада в развитие педагогической и воспитательной деятельности с присвоением звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоилась Марем Котиева, преподаватель гимназии номер один города Сунжа.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден артист Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Адам Имагожев. Он является самобытным мастером сцены, талантливым балетмейстером, опытным наставником, лауреатом многих форумов, фестивалей и конкурсов.

Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами Президента России за заслуги в области образования, в воспитании подрастающего поколения, достигнутые трудовые успехи в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу были отмечены 8 человек. Среди них — главный инженер регионального управления капитального строительства Гирихан Ахильгов, который посвятил более 20 лет жизни строительной отрасли республики.

Памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» получили 9 представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, внесших значительный вклад в проведение Года памяти и славы. Памятный знак «За участие в Панджшерской операции» получил и участник Афганской войны, ветеран 6-й роты 682-го мотострелкового полка Микаил Дудургов.

Высокой региональной награды — ордена «За заслуги» — удостоились 4 человека, в их числе — общественный деятель, генерал-майор налоговой полиции в отставке Якуб Базгиев.

Звание народного артиста Ингушетии присвоено солисту государственного ансамбля танца «Ингушетия» Адам Плиев, а народного художника — Зелимхану Полонкоеву, который также возглавляет региональное отделение «Союза художников России». Всего почетные звания за заслуги в области литературы, науки, здравоохранения, экономики, культуры и искусства, в укреплении законности и правопорядка и многолетний добросовестный труд были присвоены 16 деятелям названных направлений.

Еще 16 человек получили Почетные грамоты Республики Ингушетия: это представители МЧС России, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, поэты и писатели.

Также юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» были награждены 13 представителей духовно-религиозной группы «Назам», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.