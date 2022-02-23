Память

78 лет назад ингуши совершенно незаслуженно были объявлены вне закона — премьер-министр Сластенин

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Мемориал памяти и славы в городе Назрани Ингушетии

23 февраля 1944 года — одна из самых трагических страниц в истории ингушского народа, отметил в своем обращении к жителям республики премьер-министр региона Владимир Сластенин.

«В этот день 78 лет назад ингуши совершенно незаслуженно были объявлены вне закона и депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Это была самая массовая операция по выселению почти полумиллиона чеченцев и ингушей. Жертвами этой бесчеловечной акции стали целые народы, пострадали от несправедливого режима 40-х годов ХХ столетия — ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, немцы Поволжья, калмыки, крымские татары и другие, — говорится в обращении.

Сластенин подчеркнул, что на долю ингушей выпали тяжелые испытания. Выселению подверглись не только женщины, дети, старики, но и десятки тысяч воинов-ингушей, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая свои жизни ради всеобщей Победы.

По словам премьер-министра, тринадцать лет ссылки стали тяжелейшей проверкой силы духа, мужества, единения и стойкости народа. За эти годы люди не растратили своих нравственных ценностей, не озлобились, сохранили свои обычаи и самобытную культуру. Вернувшись из ссылки, они занялись созиданием с новой энергией и жаждой жизни.

Воспоминания об этой трагедии живут и будут долго жить в памяти народной. Но жить необходимо с надеждой в добро и справедливость. Именно поэтому сегодня народ Ингушетии уверено идет по пути развития и стабильности, считает Сластенин.

«В этот скорбный для всего народа день выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедшей через множество тягот и лишений. Искренне желаю многонациональному народу Ингушетии счастья и благополучия, мира и процветания», — отметил председатель правительства республики.

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