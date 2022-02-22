Соцопрос

78% россиян поддержали прием беженцев из Донбасса

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78% из числа опрошенных ВЦИОМ россиян поддержали эвакуацию жителей ДНР и ЛНР из-за участившихся на территориях народных республик провокационных обстрелов.

Директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что «результаты опроса соответствуют настроениям в российском обществе, а также позициям общественных палат и волонтеров, которые активно принимают участие в помощи беженцам».

По его словам, многие россияне помнят, что происходило на юго-востоке Украины в 2014-2015 годах, в том числе о многочисленных жертвах обстрелов среди мирного населения Донбасса, в том числе — женщин, детей, стариков.

«Поэтому мне кажется это все разумно и понятно», — добавил Григорьев.

Как сообщает «РГ», на 21 февраля более 68 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской областей пересекли границу с Россией. В регионах для них готовы почти 400 пунктов временного размещения. В запасе — еще 149 пунктов. По данным МЧС, уже 43 российских региона высказали желание принять у себя эвакуированных.

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