79 лет назад ингушский город воинской славы Малгобек был освобожден от немецко-фашистских захватчиков

В августе 1942 года, когда на подступах к городу развернулась самая ожесточенная битва, от исхода которой во многом зависел исход войны в целом, солдаты Красной Армии вместе с местными ополченцами в очередной раз доказали, что они не отдадут ни пяди своей земли.

Целью захвата Малгобекского района были нефтедобывающие промысла городов Грозного и Баку. Самая короткая дорога туда для немецко-фашистских дивизий проходила по Алхан-Чуртской долине, и на пути у них, между Терским и Сунженским хребтами, располагался город Малгобек, ставший впоследствии, одним из ключевых узлов в битве за Кавказ.

Если Ростов-на-Дону гитлеровцы называли «воротами» Северного Кавказа, то Малгобек был своего рода ключом к нефтяным недрам. После занятия города командование немецких войск планировало захватить Грозный и далее двинуться в Баку и выйти к рубежам Турции. Для этого на Кавказ было переброшено много военной техники и живой силы, а также специалисты-нефтяники.

В течение всего сентября десятки тысяч тонн металла обрушились на город и нефтепромысла. От пожаров и разрыва снарядов и бомб вокруг города ночью было светло как днем.

Более месяца шли кровопролитные бои в районе Малгобека, в ходе которых город нефтяников 14 раз переходил из рук в руки. Битва за город достигла в те дни величайшего накала. Несмотря на превосходство врага, защитники Малгобека мужественно оборонялись.

20 сентября 1942 года газета «Правда» писала: «В предгорьях Кавказа идут невиданные по своим масштабам ожесточенные бои. Над Советской Родиной нависла серьезная опасность. Враг захватил важные районы нашей страны. Он хочет лишить нас хлеба, нефти. Он поставил перед собой задачу — отрезать от нашей страны Советский юг».

В начале октября враг вынужден был перейти от наступления к обороне, и дальше участка кирпичного завода немцы продвинуться не смогли.

После четырех месяцев ожесточенных боев, 3 января 1943 года Малгобекская оборонительная операция закончилась поражением фашистов. Нашим войскам удалось окончательно освободить город от вражеского нашествия. В истории Великой Отечественной войны это событие отмечено, как одно из важных. В боях за город погибли 120 тыс. советских солдат и большое количество мирного населения.

Как отмечают военные историки, подвиг народа и воинов Красной Армии в ходе Малгобекской оборонительной операции окончательно сорвал план порабощения Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс» и не позволил врагу осуществить переброску сил под Сталинград, что явилось одним из условий последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

8 октября 2007 года в память о мужестве, стойкости, героизме, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны, указом Президента Владимира Путина Малгобеку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».