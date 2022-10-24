8 медалей завоевали ингушские дзюдоисты на межрегиональном турнире в Пятигорске

Так, победителем состязаний в весе до 26 кг стал Абдул-Рахим Цолоев. Магомед Кортоев и Абдул-Малик Богатырев завоевали серебряные медали в категориях до 29 кг и 38 кг соответственно. На третью ступень пьедестала почета поднялись Ахмед Гамурзиев (23 кг), Адам Кортоев (26 кг), Абдул-Рахим Гамурзиев (26 кг), Салих Хаштыров (29 кг) и Мансур Эсмурзиев (46 кг). Юные спортсмены тренируются в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что межрегиональный турнир по дзюдо «Бештау 3» среди юношей и девушек 2010-2015 годов рождения проходил в столице СКФО накануне, 23 октября. Участники состязаний разыграли комплекты наград более чем в 30-ти весовых категориях. На татами вышли представители трех возрастных групп юношей — 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, а также дзюдоистки из Ставропольского края и соседних регионов.