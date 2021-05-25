8 муниципалитетов Ингушетии могут участвовать в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

«Принять участие в конкурсе могут поселения и города, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселков, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. С этого года специальная комиссия будет отбирать не 80 участников, а 160. Это стало возможным благодаря увеличению премиального фонда конкурса в два раза — с 5 млрд до 10 млрд рублей. Таким образом, каждый может получить грант на реализацию своего предложения», — отметили организаторы конкурса.

В процессе отбора оцениваются все аспекты планировочных и архитектурных решений, прогнозируются социальные эффекты, соответствие проекта историко-градостроительным и природным условиям.

«Для малых городов и исторических поселений это отличная возможность получить не только экспертную оценку, но и материальную поддержку на дальнейшие интересные проекты», — подчеркнул председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

Восемь муниципалитетов Республики Ингушетия могут претендовать на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Напомним, что в 2019 году город Малгобек стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, выиграв 75 млн рублей на реконструкцию городского парка.