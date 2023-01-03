Память

80-летие освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков отметили в Ингушетии

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В сквере памяти и славы города воинской славы Малгобека прошел митинг, посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства республики Магомед Евлоев, глава города Мусса Галаев, депутаты Народного собрания Ингушетии и Малгобекского горсовета, поисковики, юнармейцы, жители города.

Открывая митинг, Магомед Евлоев отметил, что сегодняшнее мероприятие — дань памяти тем, кто, не жалея себя положил свои жизни, защищая город, и благодаря им Малгобек носит высокое звание города воинской славы.

«Поэтому мы должны свято чтить и уважать ветеранов, не забывать этот день никогда. Поздравляю всех малгобекчан с этой датой, желаю всем здоровья, счастья и благополучия» — сказал он.

Председатель горсовета Урусхан Евлоев, обращаясь к присутствующим на торжественном митинге, отметил, что нынешнее поколение знает свою историю и с гордостью бережет подвиги солдат, которые воевали за мир, честь и правду.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к памятнику защитникам Малгобека.

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