Газоснабжение

800 случаев несанкционированного потребления газа выявлено в Ингушетии в 2022 году

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В республике выявили и устранили около 800 самовольных подключений к газораспределительным сетям и случаев бездоговорного потребления газа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Назрань».

Отмечается, что с начала текущего года представители ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», АО «Газпром газораспределение Назрань» и МВД по Ингушетии в рамках совместных оперативно-профилактических мероприятий проверили более 2 тыс. потребителей газа — физических и юридических лиц.

В целях обеспечения безопасности нарушители отключены от газоснабжения, а материалы направлены в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено 20 уголовных дел за повторное самовольное подключение к газопроводам и хищение газа и 426 административных дел по статье о самовольном подключении к газовым сетям,

Напомним, «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в группу «Газпром межрегионгаз», поставляет природный газ промышленным и бюджетным потребителям, а также населению республики.

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