82 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
За прошедшие сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, за весь период 445 человек.
На 11 декабря лабораторно подтверждено 27 070 случаев заболевания коронавирусом (+82 за сутки).
Выздоровел 25 251 пациент (+60 за сутки).
По официальной статистике коронавируса в России, за последние сутки в стране выявлено 30 288 новых случаев Covid-19.
Общее количество зараженных достигло 9 986 967 человек, число смертей увеличилось до 288 351 человека. Полностью выздоровели и выписались из больниц 8 709 964 пациентов.