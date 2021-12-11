Коронавирус

82 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

0

За прошедшие сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, за весь период 445 человек.

На 11 декабря лабораторно подтверждено 27 070 случаев заболевания коронавирусом (+82 за сутки).

Выздоровел 25 251 пациент (+60 за сутки).

По официальной статистике коронавируса в России, за последние сутки в стране выявлено 30 288 новых случаев Covid-19.

Общее количество зараженных достигло 9 986 967 человек, число смертей увеличилось до 288 351 человека. Полностью выздоровели и выписались из больниц 8 709 964 пациентов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Около 14 млрд руб. дополнительно выделило правительство России для выплат на детей от 8 до 17 лет
Центры управления регионами прочно встроены в региональную систему принятия решений — полпред Чайка
В Ингушетии завели дело по факту гибели 16-летнего подростка при опрокидывании трактора
Прокуратура Ингушетии начала проверку после гибели подростка в результате опрокидывания трактора
Аппарат ИВЛ передали единороссы в реанимационное отделение республиканской больницы Ингушетии
В Ингушетии в результате опрокидывания трактора погиб человек
В Ингушетии судебный пристав заплатит штраф за трудоустройство с помощью фальшивого диплома
Полпред Юрий Чайка проведет в Ингушетии выездное совещание по нацпроектам
В Ингушетии наблюдается улучшение ситуации с Covid-19
Глава Ингушетии принял участие в заседании межрегионального клуба лидеров «Будущее Кавказа»
Энергетики Ингушетии обеспечили безопасность людей, оперативно отреагировав на обращение

Главное

Яндекс.Метрика

 