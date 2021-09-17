84-летний Бятарсултан Аушев ждет от депутатов работы на благо Ингушетии и страны

Избиратель с большим стажем, Ашуев не пропускает ни одно голосование, считая, что обязан принять участие в таких судьбоносных политических процессах.

Старейшина, по его словам, также наказал всей своей многочисленной родне выполнить гражданский долг и проголосовать.

Как сообщил представитель участковой избирательной комиссии, пожилую семейную пару не отпустили без подарков.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике около 7 тысяч избирателей старше 80 лет. Это почти 3% от общего числа граждан, имеющих право на участие в выборах.

По данным избиркома республики, больше всего избирателей в возрастной категории от 80 до 89 лет — их 5756 человек. В возрасте от 90 до 99 лет — 953 человека, значительно меньше их в возрастной группе от 100 лет — 56 человек.