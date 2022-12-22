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84 сотрудника «Ингушэнерго» отмечены наградами в честь профессионального праздника

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В филиале «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников энергокомпании по итогам 2022 года, приуроченная к профессиональному празднику — Дню энергетика.

За добросовестный труд, ответственность и преданность профессии руководитель предприятия Рамазан Таршхоев вручил 84 специалистам отраслевые, ведомственные, корпоративные и региональные награды — благодарности Министерства энергетики Российской Федерации, Почетные грамоты и Благодарности Главы Республики Ингушетия, правительства региона, ПАО «Россети», ПАО «Россети Северный Кавказ», Объединения работодателей электроэнергетики «Ассоциация ЭРА России», филиала «Ингушэнерго», отметив при этом их высокие профессиональные компетенции, нацеленность на результат и готовность к решению самых сложных задач.

«День энергетика — еще один прекрасный повод поблагодарить за службу каждого из «светлого» братства. Ваш профессионализм, ответственность и самоотдача ежедневно служат основой устойчивой работы электросетевого комплекса Республики Ингушетия. Вашим самоотверженным трудом реализованы десятки важных проектов, направленных на повышение надёжности и качества электроснабжения региона. А значит — создан фундамент для строительства учреждений образования и здравоохранения, промышленных объектов, жилья и дорог, развития сельского хозяйства, решения жизненно важных социальных вопросов. Мы по праву можем гордиться своим призванием — работать, чтобы Родине было светло. С праздником, коллеги», — отметил Рамазан Таршхоев.

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