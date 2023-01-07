9 порывов водопровода  ликвидировали коммунальщики города Назрани Ингушетии 

«Рабочие бригады практически круглосуточно боролись с последствиями аварий. В данное время выявлены еще два прорыва по улице Долгиева и в парке Мальсагова», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Также сообщается, что помимо проблем с порывами водопроводов наибольшую сложность для коммунальщиков в эти выходные составили заторы канализаций и аварии на городских коллекторах. На шести участках центрального округа города специалисты устранили поломки канализаций.