Авария

9 порывов водопровода  ликвидировали коммунальщики города Назрани Ингушетии 

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В центральной части города Назрани Ингушетии в праздничные выходные дни ликвидировано 9 порывов водопровода.

«Рабочие бригады практически круглосуточно боролись с последствиями аварий. В данное время выявлены еще два прорыва по улице Долгиева и в парке Мальсагова», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Также сообщается, что помимо проблем с порывами водопроводов наибольшую сложность для коммунальщиков в эти выходные составили заторы канализаций и аварии на городских коллекторах. На шести участках центрального округа города специалисты устранили поломки канализаций.

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