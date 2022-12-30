9 сотрудников управления Росреестра по Ингушетии скрыли свои доходы

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, не были отражены сведения о находящихся в собственности объектах движимого и недвижимого имущества. Также не отражались либо неверно отражались суммы доходов по месту работы и иные доходы, не указывались счета, открытые в кредитных организациях, по которым в отчетном периоде осуществлялось движение денежных средств

Кроме того, установлены также факты укрытия служащими дохода, полученного от продажи земельных участков.

Прокуратура внесла исполняющему обязанности руководителя управления представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.