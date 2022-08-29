9 учеников получили школьные наборы от полицейских города Сунжи Ингушетии
Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сунженский» провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться».
Благодаря «детским» полицейским, малыши из девяти нуждающихся в поддержке со стороны государства семей, в том числе состоящих на профилактическом учете в ПДН, получили необходимые школьные принадлежности.
«Человеческая доброта и помощь в трудную минуту нужны каждому, они меняют жизнь к лучшему и позволяют смотреть в будущее с оптимизмом», — отметили в пресс-службе МВД по Ингушетии.