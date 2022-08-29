Благотворительность

9 учеников получили школьные наборы от полицейских города Сунжи Ингушетии

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Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сунженский» провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться».

Благодаря «детским» полицейским, малыши из девяти нуждающихся в поддержке со стороны государства семей, в том числе состоящих на профилактическом учете в ПДН, получили необходимые школьные принадлежности.

«Человеческая доброта и помощь в трудную минуту нужны каждому, они меняют жизнь к лучшему и позволяют смотреть в будущее с оптимизмом», — отметили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

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