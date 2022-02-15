90 часов отработает житель Ингушетии за незаконно спиленную ольху
Житель сельского поселения Алхасты Сунженского района Ингушетии осужден к обязательным работам за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии дознания, злоумышленник, не имея законного права, действуя умышленно, в целях личной заинтересованности, на окраине населенного пункта совершил незаконную рубку дерева породы «Ольха» длиной 4 метра, причинив ГКУ «Сунженское лесничество» ущерб на сумму около 10 тыс. рублей.
Приговором мирового судьи судебного участка номер тринадцать он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.