90 часов отработает житель Ингушетии за незаконно спиленную ольху

По версии дознания, злоумышленник, не имея законного права, действуя умышленно, в целях личной заинтересованности, на окраине населенного пункта совершил незаконную рубку дерева породы «Ольха» длиной 4 метра, причинив ГКУ «Сунженское лесничество» ущерб на сумму около 10 тыс. рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка номер тринадцать он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.