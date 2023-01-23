93 млн рублей выделят начинающим фермерам в Ингушетии

«Мы окажем государственную поддержку в размере 93 млн рублей для грантовой поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, в рамках реализации указа Президента России и для достижения результатов федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» по госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2023 году», — сказал Гагиев.

Он отметил, что после приема заявок от претендентов, будет произведен отбор победителей конкурса. Средства грантополучатели смогут направить на развитие своих КФХ.

Еще 43 млн рублей будет направлено для реализации проектов мелиорации в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России.

«Реализация госпрограмм в сфере АПК и поддержка фермеров помогает нам улучшить качество жизни сельских жителей, сократить безработицу и сделать востребованным занятие сельским хозяйством в регионе. Мы уже взяли хорошую планку в прошлом году по развитию сельского хозяйства, и я рассчитываю, что мы будем повышать ее ежегодно, но никак не снижать», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Кроме того, реализуя госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», в 2023 году по линии Минсельхоза в республике планируется реконструировать 4 дорожных объекта, благоустроить девять общественных территорий и выделить жилищные сертификаты двум семьям.