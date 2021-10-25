95,5 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в переписи населения

«Согласно данным статистического ведомства, на сегодня переписано 95,5 тыс. человек, что составляет 20% от всего населения республики», — отметил Гумуков, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Он также добавил, что из общего количества переписанных на едином портале «Госуслуги» в переписи приняли участие лишь около 5 тыс. человек.

По словам представителя службы статистики, возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на ЕПГУ предоставляется до 8 ноября. Сделать это получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне.

Сластенин подчеркнул необходимость участия всего населения республики в переписи населения, отметив, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки наиболее эффективнее пройти регистрацию будет в электронном формате.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Подробная информация размещена на сайте: www. strana2020.ru.