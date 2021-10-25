95,5 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в переписи населения
На 25 октября 95,5 тыс. жителей Ингушетии приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Урусхан Гумуков на совещании в правительстве республики под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.
«Согласно данным статистического ведомства, на сегодня переписано 95,5 тыс. человек, что составляет 20% от всего населения республики», — отметил Гумуков, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.
Он также добавил, что из общего количества переписанных на едином портале «Госуслуги» в переписи приняли участие лишь около 5 тыс. человек.
По словам представителя службы статистики, возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на ЕПГУ предоставляется до 8 ноября. Сделать это получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне.
Сластенин подчеркнул необходимость участия всего населения республики в переписи населения, отметив, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки наиболее эффективнее пройти регистрацию будет в электронном формате.
Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Подробная информация размещена на сайте: www. strana2020.ru.