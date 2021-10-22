Абдул-Рахим Гетагазов установил рекорд по удержанию планки

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Юный спортсмен-любитель из Ингушетии Абдул-Рахим Гетагазов, представляющий спортивный клуб «Чингиз», установил новый мировой рекорд по удержанию планки. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе клуба. Как и было заявлено ранее, упражнение он выполнял на протяжении 11 часов 11 минут, что, по информации руководителя клуба «Чингиз» Джабраила Барахоева, является абсолютным мировым рекордом среди всех возрастов.

«Мировой рекорд среди всех возрастов установлен воспитанником спортклуба «Чингиз», — написал Барахоев на своей странице в «Инстаграм».

В пресс-службе клуба отметили, что за строгим соблюдением всех правил при выполнении упражнения наблюдали независимые эксперты, в том числе главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он и зафиксировал мировой рекорд.

Напомним, что сегодня второй представитель клуба — Ибрагим Льянов, постарается установить ещё один мировой рекорд. Юноша планирует отжаться от пола 11 тысяч раз.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет с выдающимся результатом Абдул-Рахима Гетагазова и всех, кто помогал ему в подготовке, а Ибрагиму Льянову желаем удачи в установлении нового мирового рекорда.

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