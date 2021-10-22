Абдул-Рахим Гетагазов установил рекорд по удержанию планки

«Мировой рекорд среди всех возрастов установлен воспитанником спортклуба «Чингиз», — написал Барахоев на своей странице в «Инстаграм».

В пресс-службе клуба отметили, что за строгим соблюдением всех правил при выполнении упражнения наблюдали независимые эксперты, в том числе главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он и зафиксировал мировой рекорд.

Напомним, что сегодня второй представитель клуба — Ибрагим Льянов, постарается установить ещё один мировой рекорд. Юноша планирует отжаться от пола 11 тысяч раз.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет с выдающимся результатом Абдул-Рахима Гетагазова и всех, кто помогал ему в подготовке, а Ибрагиму Льянову желаем удачи в установлении нового мирового рекорда.