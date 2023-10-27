Абдулхамид Костоев избран главой Малгобекского района Ингушетии

«В ходе заседания районного совета депутатов под председательством Корейша Гулиева единогласным решением всех присутствующих на должность главы района был утвержден Абдулхамид Костоев», — сказал собеседник.

Отмечается, что избранник зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный руководитель, что и стало решающим фактором при одобрении его кандидатуры.