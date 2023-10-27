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Абдулхамид Костоев избран главой Малгобекского района Ингушетии

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Абдулхамид Костоев избран руководителем администрации Малгобекского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«В ходе заседания районного совета депутатов под председательством Корейша Гулиева единогласным решением всех присутствующих на должность главы района был утвержден Абдулхамид Костоев», — сказал собеседник.

Отмечается, что избранник зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный руководитель, что и стало решающим фактором при одобрении его кандидатуры.

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