Вольная борьба

Абдуллах Гелисханов стал чемпионом Москвы по вольной борьбе

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Борец вольного стиля Абдуллах Гелисханов одержал уверенную победу на проходящем в эти дни первенстве Москвы по спортивной борьбе среди юниоров до 24 лет. Как сообщил «Ингушетии» тренер чемпиона Юсуф Аксагов, его подопечному не было равных в весовой категории до 74 кг.

По итогам состязаний спортсмен получил право принять участие в первенстве России по вольной борьбе U-24, которое должно пройти в Наро-Фоминске в начале октября нынешнего года. Аксагову также удалось выполнить норматив мастера спорта России по вольной борьбе.

Отметим, что первенство Москвы по спортивной борьбе стартовало в столичном спортивном комплексе «Олимпийская деревня — 80» 6 сентября и завершится сегодня. Данный турнир является отборочным на первенство России среди юниоров до 24 лет.

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