Абдуллах Гелисханов стал чемпионом Москвы по вольной борьбе

По итогам состязаний спортсмен получил право принять участие в первенстве России по вольной борьбе U-24, которое должно пройти в Наро-Фоминске в начале октября нынешнего года. Аксагову также удалось выполнить норматив мастера спорта России по вольной борьбе.

Отметим, что первенство Москвы по спортивной борьбе стартовало в столичном спортивном комплексе «Олимпийская деревня — 80» 6 сентября и завершится сегодня. Данный турнир является отборочным на первенство России среди юниоров до 24 лет.