Абитуриентов Ингушетии призвали выбирать технические специальности

В мероприятии, проходившем в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, приняли участие депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, замминистра образования и науки республик Асхаб Дудургов, проректор по безопасности Ингушского госуниверситета Магомед Гезгиев.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в ходе приема были рассмотрены обращения по вопросам оказания содействия в поступлении в учебные заведения региона и страны, перевода с коммерческой на бюджетную форму обучения.

Магометом Тумгоевым были даны устные разъяснения и рекомендации по решению возникших вопросов, назначены ответственные лица для более детального рассмотрения с конкретными сроками исполнения.

«К нам поступили обращения, требующие внимательного изучения. Уверен, что руководство соответствующих вузов сделают прозрачным процесс поступления для наших детей. Сегодня республика и государство в целом нуждаются в технических специалистах, хотел бы призвать талантливую молодежь выбирать профессию с учетом потребностей нашей страны» — сказал спикер парламента республики.

Отмечается, что на прием вместе с родителями пришла и Дина Цороева, чтобы поделиться радостной новостью о зачислении в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию Штиглица, факультет дизайна — отделение графический дизайн. Девушка поблагодарила председателя НС и руководителя региональной общественной приемной ВПП «Единая Россия» Магомеда Дарсигова за содействие при поступлении в вуз.

Магомет Тумгоев пожелал будущему дизайнеру успехов в учебе, отметив, что она выбрала редкую для жителей республики специальность.