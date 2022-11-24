Абонентам Ингушетии направлено 26 тыс. уведомлений о возможной приостановке подачи газа за долги

После получения уведомлений часть абонентов погасила долг, часть - заключили соглашения о его поэтапном погашении.

«При отсутствии возможности урегулировать вопрос погашения задолженности в досудебном порядке, компания вправе не только обратиться в суд для ее принудительного взыскания, но и произвести отключение должника от системы газоснабжения. Поставщик газа добросовестно выполняет договорные обязательства по бесперебойной поставке газа и вправе рассчитывать на соблюдение потребителями своих платежных обязательств», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.