Платежи

Абонентам Ингушетии направлено 26 тыс. уведомлений о возможной приостановке подачи газа за долги

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Компания «Газпром межрегионгаз Назрань» в январе-сентябре текущего года направила абонентам Республики Ингушетия 26 тыс. уведомлений о возможной приостановке подачи газа за долги. Общая сумма задолженности составила 4,1 млрд рублей.

После получения уведомлений часть абонентов погасила долг, часть - заключили соглашения о его поэтапном погашении.

«При отсутствии возможности урегулировать вопрос погашения задолженности в досудебном порядке, компания вправе не только обратиться в суд для ее принудительного взыскания, но и произвести отключение должника от системы газоснабжения. Поставщик газа добросовестно выполняет договорные обязательства по бесперебойной поставке газа и вправе рассчитывать на соблюдение потребителями своих платежных обязательств», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

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