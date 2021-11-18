Абти Яндиева избрали вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии

Соответствующий приказ подписал президент федерации Руслан Белхороев. По его словам, Яндиев в новой должности будет курировать один из видов спортивного единоборства — панкратион. Новый вице-президент имеет хороший опыт в данном направлении, являлся старшим тренером Ингушетии по панкратиону, знает хорошо проблемы в этой дисциплине.

«Перед нами стоит задача развивать клубную систему и организовывать секции борьбы в большинстве населённых пунктах республики. Уверен, что Абти справится и придаст новый формат развитию панкратиона в Ингушетии», — подчеркнул Белхороев.