Абти Яндиева избрали вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии

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Абти Яндиев стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы республики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Соответствующий приказ подписал президент федерации Руслан Белхороев. По его словам, Яндиев в новой должности будет курировать один из видов спортивного единоборства — панкратион. Новый вице-президент имеет хороший опыт в данном направлении, являлся старшим тренером Ингушетии по панкратиону, знает хорошо проблемы в этой дисциплине.

«Перед нами стоит задача развивать клубную систему и организовывать секции борьбы в большинстве населённых пунктах республики. Уверен, что Абти справится и придаст новый формат развитию панкратиона в Ингушетии», — подчеркнул Белхороев.

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