Адам Аушев стал победителем турнира по бильярду на приз Главы Республики

Отметим, что участие в состязаниях, проводимых по дисциплине «комбинированная пирамида», приняли более 50 любителей бильярда из разных районов нашей республики. Победитель и призеры турнира получили ценные призы и подарки.

Напомним, что главное отличие комбинированной пирамиды от свободной пирамиды состоит в том, что в качестве битка всегда используется один и тот же шар. После сыгрывания битка этот шар выставляется в пределы дома и оттуда же забившим игроком выполняется следующий удар; при этом игрок, забивший такой шар, до следующего удара кладет себе на полку любой другой шар со стола вместо забитого. Сам следующий удар может быть нанесен битком только по шарам, расположенным вне дома (в противном случае налагается штраф).