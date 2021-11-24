Успешно пройдя 4 круга, атлет, выступавший в категории до 81 кг, вышел в полуфинал, где встретился с представителем Чечни Астемиром Мараевым.

Вырвать победу у соперника Цечоеву удалось только в «голден скоре».

В финальном поединке ингушскому дзюдоисту понадобилось меньше двух минут, чтобы взять верх над Тауланом Байсиевым из КБР — контрприем с оценкой «ваза-ари» и «золото» в личной копилке Цечоева.

Тренируется чемпион под руководством Магомеда Мальсагова, Ахмета Оздоева и Эльвиры Коберник.

Как ранее сообщала наша газета, юниорское первенство России стартовало в столице Урала 22 ноября и продлится до 26 ноября. Участие в соревнованиях принимают более 620 спортсменов из разных регионов нашей страны. Состязания стартуют ежедневно в 10:00 по местному времени, опережающему московское на два часа. Финальный блок соревнований будет начинаться в 17:00.