Дзюдо

Адам Цечоев — победитель юниорского первенства России по дзюдо

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Ингушский дзюдоист Адам Цечоев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», стал чемпионом проходящего в эти дни в Екатеринбурге первенства страны по дзюдо среди юниоров до 21 года. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба.

Успешно пройдя 4 круга, атлет, выступавший в категории до 81 кг, вышел в полуфинал, где встретился с представителем Чечни Астемиром Мараевым.
Вырвать победу у соперника Цечоеву удалось только в «голден скоре».

В финальном поединке ингушскому дзюдоисту понадобилось меньше двух минут, чтобы взять верх над Тауланом Байсиевым из КБР — контрприем с оценкой «ваза-ари» и «золото» в личной копилке Цечоева.

Тренируется чемпион под руководством Магомеда Мальсагова, Ахмета Оздоева и Эльвиры Коберник.

Как ранее сообщала наша газета, юниорское первенство России стартовало в столице Урала 22 ноября и продлится до 26 ноября. Участие в соревнованиях принимают более 620 спортсменов из разных регионов нашей страны. Состязания стартуют ежедневно в 10:00 по местному времени, опережающему московское на два часа. Финальный блок соревнований будет начинаться в 17:00.

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