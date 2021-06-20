Как уже отмечала «Ингушетия», чуть больше 30 секунд понадобилось ингушскому спортсмену для победы в стартовом поединке над самарским дзюдоистом Исламом Нефедзовым. Во втором круге Цечоев потратил чуть менее трех минут на то, чтобы доказать свое преимущество над представителем Свердловской области Шодмоном Ризоевым, но далее последовали две затяжные схватки, перешедшие в «голден скор».

Видимо, эти тяжелые победы настолько вымотали ингушского дзюдоиста, что в финале он боролся исключительно благодаря огромной силе воли. Правда, его оппонент Егор Сухопаров из Москвы, проведя по ходу турнира менее продолжительные встречи, тоже выглядел уставшим.

Финальная схватка получилась затяжной — после многочисленных обоюдных попыток провести прием, определить победителя удалось лишь спустя девять минут.

Тренируется Адам Цечоев под руководством Магомеда Мальсагова.

Напомним, что первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет стартовало в Мурманске в пятницу и завершится завтра, 20 июня. Более 400 спортсменов и спортсменок из разных регионов страны за три дня разыграют награды в 14 весовых категориях. Ингушетию на турнире представляют 7 дзюдоистов: братья Адам (81 кг) и Магомед-Амин (73 кг) Цечоевы, Мансур Ведзижев (60 кг), Ибрахим Албогачиев (73 кг), Заурбек Акталиев, Рустам Угурчиев (81 кг) и Юнус Аксагов (+100 кг).