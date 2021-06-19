Дзюдо

Адам Цечоев вышел в финал юниорского первенства России

0

Представитель спортивного клуба «Чингиз» Адам Цечоев будет бороться за «золото» первенства России среди юниоров до 23 лет, которое в эти дни проходит в Мурманске. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба.

Стартовав с молниеносной победы над дзюдоистом из Самары Исламом Нефедзовым, а затем чуть менее чем за три минуты разделавшись с представителем Свердловской области Шодмоном Ризоевым, два следующих шага на пути к финалу ингушский спортсмен проделал уже не так легко.

Не выявив победителя в основное время, схватки с краснодарцем Александром Дурнояном и тюменским борцом Новрузом Новрузовым перешли в «голден скор». По прошествии восьми минут в первом случае и практически дотянув до такого же отрезка времени во втором, результативными действиями отметился Адам Цечоев, заработав путевку в финал турнира.

В поединке за «золото» ему предстоит встретиться со столичным атлетом Егором Сухопаровым. Финальный блок у юниоров в категории до 81 кг проходит в настоящее время.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Муса Евлоев стал чемпионом международного турнира в Турции
Прокуратура проконтролирует доследственную проверку по факту ДТП с каретой «скорой помощи» в Ингушетии
Экс-руководитель водоканала в Ингушетии скрыл от налоговой более 4,6 млн рублей
68% анкетированных жителей Ингушетии положительно оценили качество предоставленных медицинских услуг
Четыре человека пострадали в Ингушетии при столкновении кареты скорой помощи и легковушки
В Ингушетии планируется проведение форума спецназа России
В городе Назрани Ингушетии благоустроят Мемориал памяти и славы
Работники культуры Ингушетии отмечены государственными наградами
Жительница Ингушетии подозревается в мошенничестве на 600 тыс. рублей
В Ингушском госуниверситете прошла научно-практическая конференция «Молодые исследователи — в поиске»
Муса Евлоев вышел в полуфинал международного турнира в Турции

Главное

Яндекс.Метрика

 