Адам Цечоев вышел в финал юниорского первенства России

Стартовав с молниеносной победы над дзюдоистом из Самары Исламом Нефедзовым, а затем чуть менее чем за три минуты разделавшись с представителем Свердловской области Шодмоном Ризоевым, два следующих шага на пути к финалу ингушский спортсмен проделал уже не так легко.

Не выявив победителя в основное время, схватки с краснодарцем Александром Дурнояном и тюменским борцом Новрузом Новрузовым перешли в «голден скор». По прошествии восьми минут в первом случае и практически дотянув до такого же отрезка времени во втором, результативными действиями отметился Адам Цечоев, заработав путевку в финал турнира.

В поединке за «золото» ему предстоит встретиться со столичным атлетом Егором Сухопаровым. Финальный блок у юниоров в категории до 81 кг проходит в настоящее время.