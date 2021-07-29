Адам Цечоев выступит на Кубке Европы по дзюдо в Румынии

«Представитель СК «Чингиз» Адам Цечоев вылетел для участия в Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года», — сказал собеседник нашего издания.

Напомним, что Цечоев выступает в категории до 81 кг. Тренируется спортсмен под руководством Магомеда Мальсагова.

Отметим, что Кубок Европы по дзюдо U-21 пройдет в столице Румынии с 31 июля по 1 августа. За медали турнира будут сражаться около 300 дзюдоистов из 30 стран мира — 28-ми европейских, а также Гвинеи и Пуэрто-Рико.

31 июля на татами Polyvalenta Sport Hall в Бухаресте выйдут дзюдоисты в весе до 60, 66 и 73 кг, а также представительницы категорий 63, 70, 78 и свыше 78 кг. Во второй день турнира в борьбу за награды вступят юниоры, выступающие в весе до 81, 90, 100 и свыше 100 кг, и девушки трех самых легких весовых категорий — 48, 52 и 57 кг.