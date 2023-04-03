Информация

Администрация Главы и правительства Ингушетии принимает предложения по кандидатуре члена избиркома

0

Администрацией Главы и правительства Ингушетии объявляется прием предложений на вакантное место члена избирательной комиссии республики с правом решающего голоса.

Предложения принимаются от политических партий и иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, ЦИК России, избиркома региона, сообщается на официальном сайте руководителя субъекта.

Отмечается, что предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Прием документов осуществляется до 18 часов 25 апреля текущего года по адресу: 386001, город Магас, проспект Идриса Зязикова, 14, администрация Главы и правительства Ингушетии.

Телефон для справок: 8 (8734) 55-20-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии более 20 человек в марте изъявили желание служить по контракту
Спортсмены ингушского клуба «Ади-Ахмад» стали призёрами первенства Москвы по греко-римской борьбе
Ингушские студенты принимают участие в акции «Ифтар в дороге»
Юные ингушские боксёры стали победителями открытого турнира в Ставропольском крае
МЧС по Ингушетии предупреждает о заморозках
Двое жителей Ингушетии из Мытищ привезли в регион для сбыта 1,5 кг героина
Беженцу из Чечни правоохранители Ингушетии вручили новый паспорт вместо утраченного 30 лет назад
Народные коллективы Ингушетии приглашают подать заявку на реализацию творческого проекта
Участники из Ингушетии направили 19 работ на V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»
Строители приступили к реконструкции 18 общеобразовательных учреждений в Ингушетии
Фонд «Страна» предлагает Ингушетии «Мотивирующие цифровые уроки»

Главное

Яндекс.Метрика

 