Администрация Главы и правительства Ингушетии принимает предложения по кандидатуре члена избиркома

Предложения принимаются от политических партий и иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, ЦИК России, избиркома региона, сообщается на официальном сайте руководителя субъекта.

Отмечается, что предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Прием документов осуществляется до 18 часов 25 апреля текущего года по адресу: 386001, город Магас, проспект Идриса Зязикова, 14, администрация Главы и правительства Ингушетии.

Телефон для справок: 8 (8734) 55-20-99.