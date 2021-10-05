Администрация Малгобекского района Ингушетии передала территориальному военкомату средства индивидуальной защиты

Очередная осенняя призывная кампания проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«В связи с этим перед призывной комиссией района стоит задача создания необходимых мер безопасности для сохранения здоровья призывников, медицинских работников и должностных лиц, задействованных в ходе призыва», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района.

Напомним, 1 октября в России в целом и в Ингушетии в частности стартовала осенняя призывная кампания.