Профилактика

Администрация Малгобекского района Ингушетии передала территориальному военкомату средства индивидуальной защиты

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По поручению главы администрации Малгобекского района Хамзата Долтмурзиева в территориальный военный комиссариат были переданы медицинские маски, перчатки, защитные халаты, а также дезинфицирующие средства для обработки рук.

Очередная осенняя призывная кампания проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«В связи с этим перед призывной комиссией района стоит задача создания необходимых мер безопасности для сохранения здоровья призывников, медицинских работников и должностных лиц, задействованных в ходе призыва», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района.

Напомним, 1 октября в России в целом и в Ингушетии в частности стартовала осенняя призывная кампания.

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