Администрация Малгобекского района Ингушетии передала территориальному военкомату средства индивидуальной защиты
По поручению главы администрации Малгобекского района Хамзата Долтмурзиева в территориальный военный комиссариат были переданы медицинские маски, перчатки, защитные халаты, а также дезинфицирующие средства для обработки рук.
Очередная осенняя призывная кампания проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
«В связи с этим перед призывной комиссией района стоит задача создания необходимых мер безопасности для сохранения здоровья призывников, медицинских работников и должностных лиц, задействованных в ходе призыва», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района.
Напомним, 1 октября в России в целом и в Ингушетии в частности стартовала осенняя призывная кампания.