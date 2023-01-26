Администрация Малгобекского района окажет содействие медикам в проведении вакцинации от полиомиелита

«Для недопущения распространения полиомиелита рекомендовано проведение дополнительной иммунизации оральной вакциной против полиомиелита детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет независимо от ранее проведённых профилактических прививок», — рассказала Сампиева.

«Мы со своей стороны будем проводить информационно-разъяснительную работу с населением о необходимости вакцинации посредством СМИ и размещения баннеров. Для медицинских работников будет предоставлен транспорт», — отметил глава района.

Напомним, что в этом году в Ингушетии вакцинация будет проходить в два этапа: с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля 2023 года.

Ответы по всем вопросам дополнительной иммунизации против полиомиелита можно получить по телефону горячей линии: 8 (988) 124 15 70.