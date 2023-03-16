Администрация Малгобекского района призвала жителей присоединиться к субботнику

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В администрации Малгобекского района призвал жителей присоединиться к общереспубликанскому субботнику, который пройдет 18 марта.

«Выражаем большую надежду на то, что наш призыв будет поддержан трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций всех отраслей. Чем больше людей примут участие в мероприятии, тем чище будет наш район», — сказали в пресс-службе муниципалитета.

Также жителей просят привести в надлежащее состояние территории вокруг своих домовладений.

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