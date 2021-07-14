Администрация Назрановского района Ингушетии начала принимать заявки на догазификацию домовладений
Администрация Назрановского района Ингушетии начала принимать предварительные заявки на догазификацию домовладений без привлечения средств граждан. Для подачи заявки домовладельцам необходимо обратиться в администрации по месту жительства.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, бесплатная газификация заключается в подведении трубы до границ домовладений. На земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования останутся в зоне ответственности их владельцев или жителей.
Они могут выбирать технику, которая им нравится, и подключать любые дополнительные услуги. К ним относятся геодезические работы на участке, проектная документация, согласование в БТИ, топографическая съемка, покупка оборудования и обеспечение условий для установки котлов и прочей необходимой техники.
Стоимость услуг для населения на непосредственное проведение газа по территории их земельных участков будет нормироваться, чтобы избежать злоупотреблений на этом этапе работ.