Администрация Назрановского района Ингушетии начала принимать заявки на догазификацию домовладений

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, бесплатная газификация заключается в подведении трубы до границ домовладений. На земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования останутся в зоне ответственности их владельцев или жителей.

Они могут выбирать технику, которая им нравится, и подключать любые дополнительные услуги. К ним относятся геодезические работы на участке, проектная документация, согласование в БТИ, топографическая съемка, покупка оборудования и обеспечение условий для установки котлов и прочей необходимой техники.

Стоимость услуг для населения на непосредственное проведение газа по территории их земельных участков будет нормироваться, чтобы избежать злоупотреблений на этом этапе работ.