Администрация Назрановского района Ингушетии провела антинаркотическое мероприятие со старшеклассниками

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В общеобразовательной школе № 1 сельского поселения Плиево состоялся круглый стол с учащимися старших классов на тему формирования отрицательного отношения молодёжи к наркотикам.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Назрановского района: и. о. правового отдела Муххамад Погоров, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Азраил Нальгиев, а также победитель и призер всероссийских турниров, кандидат в мастера спорта России по вольной борьбе, сотрудник отдела мобилизационной подготовки Малик Олигов.

После обсуждения проблем, касающихся противодействия наркомании, была проведена квест-викторина «Мы — здоровое поколение».

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