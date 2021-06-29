Заседание

Администрация Назрановского района Ингушетии проводит мероприятия по подготовке к выборам

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В администрации Назрановского района прошло заседание рабочей группы по обеспечению подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября текущего года.

Председатель территориальной избирательной комиссии Назрановского района Эсет Хаутиева рассказала о начале подготовки к проведению выборов, об этапах кампании, основных мероприятиях и сроках их проведения.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, на мероприятии был рассмотрен и принят план об оказании содействия ТИК Назрановского района в подготовке и проведении выборов осенью 2021 года.

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