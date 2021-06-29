Администрация Назрановского района Ингушетии проводит мероприятия по подготовке к выборам
В администрации Назрановского района прошло заседание рабочей группы по обеспечению подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября текущего года.
Председатель территориальной избирательной комиссии Назрановского района Эсет Хаутиева рассказала о начале подготовки к проведению выборов, об этапах кампании, основных мероприятиях и сроках их проведения.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, на мероприятии был рассмотрен и принят план об оказании содействия ТИК Назрановского района в подготовке и проведении выборов осенью 2021 года.