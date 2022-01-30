Администрация района в Ингушетии погасила долг перед предпринимателем за автозапчасти после вмешательства прокуратуры

«Местный предприниматель пожаловался в прокуратуру из-за несвоевременной оплаты администрацией Джейрахского района по заключенному контракту на поставку автомобильных запчастей. В соответствии с п. п. 2.2 контракта оплата по нему осуществляется в течении 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг. Однако полное погашение задолженности перед предпринимателем на сумму 151 тыс. рублей произошло по истечении более 1 месяца после фактического его исполнения и только после начала прокурорской проверки», — говорится в сообщении.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.