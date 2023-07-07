Администрацию Сунженского района Ингушетии планируется перенести в село Нестеровское

Об этом на расширенном совещании в Магасе сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Прежде всего мы должны думать об удобствах людей. Жителям отдаленных сел Алхасты, Мужичи, Галашки, Алкун далеко ездить в Сунжу, чтобы решать свои вопросы. Все эти села вместе с сельским поселением Нестеровское лежат в одном направлении. И для всех было бы практичнее перенести административный центр Сунженского района в Нестеровское», — сказал руководитель субъекта.

Также он считает, что сельское поселение Троицкое можно выделить в отдельную административную единицу и дать ему статус «поселок городского типа».

«После того, как мы разберемся со всеми юридическими нюансами этого предложения, передадим его на рассмотрение в наш парламент», — сказал Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.