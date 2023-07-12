Административным центром Сунженского района Ингушетии станет село Нестеровское

По его словам, решение о переносе районной администрации из города Сунжи он принял, чтобы облегчить доступность муниципальных властей для жителей отдаленных предгорных сел Сунженского района — Даттых, Галашки, Алкун, Аршты и других.

«Большая часть населенных пунктов расположена выше сельского поселения Нестеровское и добираться из этих мест до Сунжи нелегко. В этой работе нам помогает сенатор Белан Хамчиев», — отметил руководитель субъекта.

«Земельный участок под строительство новой районной администрации уже определили. Поручил главе Сунженского района подготовить проектно-сметную документацию», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

По информации пресс-службы Главы и правительства региона, здание администрации будет трехэтажное, в нем разместятся также архивная служба и райсовет. Для сотрудников администрации создадут все необходимые условия: столовую, молельную комнату, просторные кабинеты, конференц-зал. Объект планируется сдать к 4 июня 2024 года.

В Сунженский район входит 10 населенных пунктов: Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское,Троицкое, Чемульга.

Численность населения составляет более 60 тыс. человек. На территории района расположено около 8 тыс. частных домовладений и 16 многоквартирных домов. Кроме того, здесь на площади более 1612 кв. метров построено 13 социальных объектов: школы, ДОУ, учреждения здравоохранения.