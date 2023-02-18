Адвокат из Чечни обвиняется в хищении пенсионных выплат в Ингушетии
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката из Чечни, которая обвиняется в мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что женщина, оформив временную регистрацию на территории Ингушетии, в 2016 году предоставила в отделение ПФР подложные документы о трудовом стаже, не менее 15 лет работы на нефтеперерабатывающем заводе.
На этом основании ей была назначена страховая пенсия по старости. С ноября 2016 года по январь прошлого года обвиняемой незаконно получены более 705 тыс. рублей.
В ходе следствия женщина добровольно возместила ущерб на сумму 150 тыс. рублей.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.
В качестве обеспечительной меры, на денежные средства обвиняемой в сумме 676 тыс. рублей, находящиеся на ее счетах в банке, наложен арест.