Мошенничество

Адвокат из Чечни обвиняется в хищении пенсионных выплат в Ингушетии

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката из Чечни, которая обвиняется в мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что женщина, оформив временную регистрацию на территории Ингушетии, в 2016 году предоставила в отделение ПФР подложные документы о трудовом стаже, не менее 15 лет работы на нефтеперерабатывающем заводе.

На этом основании ей была назначена страховая пенсия по старости. С ноября 2016 года по январь прошлого года обвиняемой незаконно получены более 705 тыс. рублей.

В ходе следствия женщина добровольно возместила ущерб на сумму 150 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

В качестве обеспечительной меры, на денежные средства обвиняемой в сумме 676 тыс. рублей, находящиеся на ее счетах в банке, наложен арест.

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